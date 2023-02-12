大陸上海市委書記陳吉寧12日會見中國國民黨副主席夏立言一行時表示，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展，並將始終秉持「兩岸一家親」理念，為人員往來、經貿交融、文化交流做出積極努力。上海市委常委陳通、張為參加會見。

澎湃新聞報導，陳吉寧對夏立言一行來訪表示歡迎，介紹了上海經濟社會發展相關情況。他說，上海正堅定加快現代化建設，推動高品質發展。滬台交流交往密切，合作潛力寬廣。願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。

陳吉寧強調，我們將始終秉持兩岸一家親理念，為人員往來、經貿交融、文化交流做出積極努力，更好服務台企投資興業、台胞安居樂業。歡迎台灣同胞特別是台灣青年來滬發展，更好參與到中國式現代化和民族復興進程中來。

夏立言感謝上海的熱情接待，表示將在堅持九二共識、反對台獨基礎上，進一步增進互信、深化交流、推動合作，在經貿投資、地方交往特別是青少年交流等方面多做實事、多見實效，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。