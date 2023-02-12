情人節即將到來，許多情侶都在準備如何和另一半度過紀念日。一位自稱萬年單身狗的男子表示，他左思右想後終於找出能做的3件事度過情人節，一是待在家打遊戲、二是跟右手培養感情、三是群發訊息給所有女性朋友說情人節快樂。不過許多單身人士指出，其實他還少列出1件事，就是「情人節這天絕不滑IG」，以免當天遭到多次傷害。

原PO在Dcard發文表示，他今年還是找不到女友共度情人節，沒意外的話也會繼續魯下去，所以思考之後覺得情人節他只能做3件事，一是待在家打遊戲，因為當天一個人走在路上，內心會受到大大的打擊，所以他已經學會教訓，待在家叫外送吃，吃飽就打遊戲；二是跟右手培養感情，自己為自己服務，準備好足量的衛生紙，好好的跟右手培養感情，順便訓練一下手勁，就算有天脫魯也能大顯身手。

原PO提到，第三件事就是群發訊息給所有女性朋友說情人節快樂，不管是同學、同事還是親朋好友，只要是女生全部都傳一輪情人節快樂，群發一堆當中一定會有一兩位回訊息，然後就可以展開接下來一連串的談話，搞不好還能因此脫單；如果三件事都沒有用，最後一個辦法就是下載交友軟體找對象。

對此，許多網友紛紛回應，「情人節這天絕不滑IG，看一分鐘眼睛被傷害100次」、「1就好」、「第2點選新有菜正解」、「這文一看就是宅男」、「健身房報到！我排課就是要排情人節！」、「難怪會單身」。