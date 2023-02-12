研究發現今年要過浪漫情人節的平均花費，幾乎每一樣都比去年貴，部份項目支出甚至是兩位數增幅。

Point2根據美國官方資料，包括勞工統計局、農業部和消費者物價指數等數據，整理出今年漲幅最高的是浪漫晚餐，一頓典型三道菜晚餐的費用比去年高出16.67％。至於出國過周末浪漫假期花費也年漲16.3％。

就算想過簡單一點的情人節也不容易。想送個香水，平均一瓶年漲9.87％。想製造浪漫氣氛，點蠟燭的錢也漲8.7％。最基本的情人節禮物巧克力，平均一盒上漲8.47％。牽手去電影院，門票也漲6.47％。

其他過情人節的必須品，例如部份首飾因金價和銀價各年漲5.89％和5.05％而變貴，送一束12朵玫瑰花的錢上漲3.94％，平均一瓶葡萄酒也貴了3.52％。

但也有幾項與傳統情人節相關物品的價格持平或變便宜一些，像情人節卡片價格跟去年一樣，至於鑽石價格年跌9.6％、沙朗牛排下跌8％、和白金小跌0.19％。

雖然美國通膨率在去年6月份年增9.1％後，年增幅度就持續縮小至12月的6.5％，但這仍是近40年最高水準。

勞工統計局將在14日情人節當天公布1月通膨率，外界預期年增6.2％。即使較12月水準有進一步縮小，但高物價仍是美國人要面對的壓力所在。總統拜登7日發表國情咨文裡，就提到通膨與經濟是其要處理的非常重要問題。