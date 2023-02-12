女星米可白過去是兒童台「葡萄姐姐」，形象清新、甜美，現轉換到戲劇跑道，活躍於電視劇、廣告代言和各大綜藝節目等，也積極地經營社群，時常分享跳舞的影片。近日，有鄉民問米可白為何喜歡PO很色的影片，引發網友熱烈討論。稍早，米可白透過經紀人向《中時新聞網》回應：「很謝謝大家的熱烈討論，有些事本來就是有人喜歡有人不喜歡，我很喜歡現階段的自己～更加有自信更懂得愛自己。」

一名鄉民昨（11日）在PTT八卦版以標題「為什麼米可白喜歡在限動放很色的影片」發文，認為36歲的米可白姿色還可以，「但她很喜歡在限動放一些，她很撩人的動作搭配著音樂，展現自己很騷的表情，而且一定露乳溝，她到底想要怎樣？這是她的本性嗎？」

此文一出，很快地掀起迴響，許多網友噓原PO：「人家的限動po什麼是她的自由」、「奉勸你不要多管閒事」、「有意見別大聲嚷嚷，我們還要看啊」、「不想看可以退」，也有一票網友搜尋米可白的影片，忍不住讚美：「其實蠻正的」、「好想追她」、「米可白超讚，我完全可以」。

米可白最近喜歡PO跳舞的影片，其中她身穿黑色緊身衣勁歌熱舞，因為很性感，還被母親調侃：「不知道該說什麼還是先按個讚」、「沒事搖什麼，太閒喔！」未料卻有網友留言酸米可白：「你跳舞放不開就不要po文」，覺得她很矯情。

面對不友善的留言，米可白正面回擊：「你也真幽默，我又沒有勉強你看，你可以別看啊！謝謝。」雖然該名網友立即自刪留言，米可白還是在18日為此發文，強調她不是專業的，也沒有要參加舞蹈大賽，希望大家輕鬆看待她PO的內容，「我自己的小天地，連分享的內容都要被限制、說東說西，那也太辛苦了。我只想開心過每一天。」