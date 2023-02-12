111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，12日最後一天賽程兩場不影響8強資格的比賽，輔仁大學、台灣師大各贏高雄師大、義守大學，預賽最終戰績輔大12勝3敗、台師11勝4敗，分列4、5名，上季掉第9的輔大，不僅重返UBA公開男一級8強，更寫下近3季最佳開季戰績，只比108學年的13勝2敗預賽第2少拿1勝。

輔大第一節就22比13壓制高師，最終84比78小贏，11人上場都得分，大一菜鳥張傑程進2記三分球再拿16分，本季迄今打4場得分都上雙，賽後輔大教頭楊哲宜表示：「預賽12勝3敗跟預期差不多，且確定晉8後，最後幾戰磨替補及新人，效果還可以，像是張傑程等菜鳥都有進步。」

楊哲宜補充，首次補強的兩名外援米哈洛、凱德爾愈融入球隊，本季最終目標重返4強，外援戰力是關鍵之一，特別是預賽籃板保護不理想，兩周後的8強複賽得改善，4強才有望。

台師大101比89擊敗義守，台師大三好手林信寬26分、14籃板、6助攻，本季6度「雙十」，迄今打14場得分都上雙，平均得分22.2分在聯賽排行榜第2，只小輸平均23.7分、得分王2連霸的台灣藝大外援阿拉薩。

目前12勝2敗的健行，最後一天預賽無論輸贏都排第3，4勝10敗的上季第4萬能，如能爆冷贏健行，5勝10敗作收，跟高師一樣，比對戰因萬能贏，可排第12保級，高師隊史首度降級，但若萬能輸球，4勝11敗掉第13，下季降回二級，高師排第12保級。

至於義守大學，預賽累積戰績6勝9敗，中斷105學年起連6季8強，最終排名非9即10，將視預賽最後一階段地主文化大學主場壓軸迎戰僑光科大的結果，已確定排第7、暌違3季重返8強的文化，贏球9勝6敗作收，輸球的僑光則5勝10敗，將排第11，稍早贏中興的台體，與義守同為6勝9敗，比對戰台體贏，搶下第9，義守第10。