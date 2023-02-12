立委高嘉瑜、台北市議員王世堅被稱為民進黨唯二良心，但2024立委出線之路似有不少綠營內雜音。國民黨新北市議員葉元之12日在《週末大爆卦》節目指出，過去扁政府時期綠營曾有常批評黨內的11寇，後來民進黨在制度上就搞排藍民調，把會講良心話的如沈富雄、郭正亮都刷掉。民進黨現在很多人要去支持吳姓候選人！說要把高嘉瑜拉下來。如果推王世堅，國民黨候選人會遭受到很大的威脅，可是民進黨就不會提他。

「我當然覺得堅哥是非常強啦！」葉元之表示，藍綠基本盤在現在這個政治氛圍，都比較縮小，反而是中間選民跟沒有黨派的人站比較多數。王世堅給人家的感覺是，比較不會說因為他是民進黨，就把所有民進黨為非作歹的事情一概認為是對的，他不會這樣，民進黨其他人會。蘇貞昌搞出紓困之亂的時候，他就出來罵蘇貞昌，他說蘇貞昌發幾倍券，搞到驚天地泣鬼神。談到林智堅的時候，王世堅也曾說「他有可能被換掉！」

葉元之說，他是民進黨的，他罵民進黨，中間選民就會覺得說，很棒啊、很有是非，「但是問題是，我對於他被提名，我是很悲觀啦！」他很強，如果推他的話，國民黨的候選人會遭受到很大的威脅，可是民進黨就不會提他！

「我就講一個實際的狀況嘛，現在內湖南港區，高嘉瑜也很厲害啊！」葉元之指出，高嘉瑜那個區還比較藍，她能夠贏到立委，可是現在民進黨因為高嘉瑜她常常指出政府一些不對的地方，或曾經批評過民進黨，民進黨現在很多人要去支持一個姓吳的候選人！說要把高嘉瑜拉下來。

葉元之強調，高嘉瑜是現任立委，民進黨都這樣做了，更何況現在王世堅都還沒當立委，會讓王世堅坐大嗎？以前民進黨曾經發生過，2006~2007有所謂11寇事件，有幾個民進黨立委因為比較常批評扁政府，所以民進黨在制度上就搞了一個排藍民調，結果把很多本來還不錯的，會講良心話的候選人都刷掉，誰？沈富雄、郭正亮。後來有一些人想說，我不要再罵黨了，後來就過得好好的，比如說像鄭運鵬，他當年也是11寇，現在幫黨講話，就有機會選舉。

「還有像蔡其昌，愈做愈大，然後會講良心話的都漸行漸遠！」葉元之直言，所以制度很重要，民進黨可以用制度去排除一些不喜歡的人。