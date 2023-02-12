111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，12日又有戲劇性一幕，賽前抄截排行榜退居第二、被義守劉承彥超車的政治大學大三主控游艾喆，預賽壓軸末役對近兩季亞軍世新大學，起碼得5次抄截才能保住抄截王的游艾喆，最終先發26分鐘，11分、5籃板、6助攻、5抄截「達標』，完成抄截3連霸，與助攻3連霸相輝映。

第1節游艾喆2次抄截，第2節添1次，第3節先抄世新外援庫克的球，湊到4次，但連莊的第5抄，直到他造成世新王鼎鈞失誤且抄球成功，才終於得手，第4節最後3分鐘他再上場，但未添抄截，不僅助政大82比70擊敗大一「双生配」及簡賀宇、外援沙巴斯丁都缺陣的世新大學，預賽15連勝完美第一，加上跨季31連勝，續寫隊史新猷。

最後一場預賽游艾喆湊足5次抄截後，預賽15戰全勤共51抄截、平均每場3.4次，小贏義守劉承彥14場共47抄、場均3.357次，以0.043差距保住抄截王，完成此個人獎3連霸，外加15場共傳出113次助攻、平均每場7.53次也順利連莊助攻王，同樣是3連霸，日前UBA 3季總助攻破400、此役6次，累計已424次，大專助攻「400俱樂部」唯一的他，為本季個人獎最大贏家。

游艾喆笑說：「對於個人獎沒想那麼多，因為刻意去想反而未必能做到，平常心面對、順其自然，或許有更好結果，例如最後保住抄截王的那次抄截就是最好例子。」