「高雄市越南新住民聯合會」副理事長黎清翠，於11日下午帶領常務理事阮夢泉、理事郭秋草等幹部及眷屬，到郵政博物館高雄館參觀「真善美-女性多元形象特展」，全盤了解全球女性擺脫傳統束縛的歷程，對於婦女走向個性化與自主化的夢想，以及展現自我實踐的堅韌毅力表示心有戚戚焉。尤其台灣出了第一位女總統蔡英文，這是全體女性的榮耀，代表現代女性能力與地位的提升。

「高雄市越南新住民聯合會」幹部及眷屬到郵政博物館高雄館參觀「真善美-女性多元形象特展」(圖／郵政博物館高雄館提供)

黎清翠表示，越南與傳統華人社會極為相似，男尊女卑，1988年實施家庭人口計畫化制度，每個家庭只能生育2個孩子，而重男輕女的傳統思想觀念更加速男多女少的局面，近年來新一代越南年輕人觀念雖然漸有改善，但要達到男女平權可能還有一段很長的路要走。

阮夢泉說目前在高雄市的越配人數大約有1萬2千多人，高雄已成為我們的家，事實上越南姐妹剛嫁到台灣時，面臨文化、風俗習慣、生活環境的差異及語言不通等障礙，但越南女性普遍因勤奮、忠誠、愛家、學習能力好，在台灣各行各業努力打拼，獲得本地人肯定。

郭秋草也表示，台灣政府重視多元，近年來針對新住民家庭及子女提出優惠政策與幫扶措施，感謝越南官方與台灣相關部門共同採取措施，保護在台灣越籍女性的合法權益，阻止非法婚姻，提供語言和職業培訓、就業機會及法律協助等，幫助來台的越籍人士迅速融入台灣社會。

她們在特展室女性名人堂看到「第十五任總統副總統就職紀念郵票」蔡英文總統的照片時，有感而發表示這是全體女性的榮耀，越南女性在政治上仍屬於弱勢，到目前為止最高也只做到國會主席，或許未來有一天也能出現女性國家領導人。

郵政博物館高雄館館長鄭勝治表示，一年前中華郵政公司董事長吳宏謀特別重視臺灣南、北平衡發展的觀念，指示在高雄火車站旁設立郵政博物館南部分館，並在台北的總館特展結束後移到高雄展出，讓南台灣的民眾也能有機會看到中華郵政公司精心策劃的優質展覽，尤其本檔「真善美-女性多元特展」更是吸引許多人觀展，也對撐起半邊天的女性在爭取權益之路上的艱辛有更深一層的認識。