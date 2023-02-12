第20屆SBL超級籃球聯賽例行賽第一循環結束，裕隆納智捷靠著12日台銀擊敗台啤取得本階段冠軍，第二階段賽程對戰組合也隨之出爐，2月17日至2月26日第二階段賽事門票將於13日中午12時起在年代售票系統各端點及四大超商購票通路開放預售，每張門票300元，高雄市民於比賽當天現場購票可享一人購票兩人入場觀賽之優惠。

本屆SBL第一階段自開幕以來戰況激烈，直到今日最後一場次才確定排名，裕隆納智捷靠著台銀擊敗台啤，經比較對戰得失分後，獲得第一階段冠軍，台銀排名第二、台啤第三、彰化柏力力第四，第二階段對戰組合將依照前一階段排名編入賽程表，確認各隊出賽場次。

2月17日起SBL賽事將前往高雄鳳山體育館舉行，為回饋南部地區球迷長期對SBL的支持，本會特與高雄市政府運發局合作，再度推出市民入場的優惠活動，凡高雄市民於比賽當天鳳山體育館現場購票，出示身分證明文件，即可享有一人購票兩人入場之優惠。

第二階段高雄鳳山場次門票售價全區每張300元，現場購票球迷可獲得本屆SBL&WSBL紀念口罩乙個，採每日限量贈送，歡迎高雄地區喜愛SBL的球迷踴躍購票進場。