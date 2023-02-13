標普500指數10日小漲0.2％收4,090.46點，周線為今年來首次收黑，顯示美股在投資人不斷懷疑其漲勢能否持續下去而開始漲多休息。

據路孚特理柏資料，截至8日止的過去六周，資金從美股共同基金和ETF淨流出310億美元，為去年夏季以來資金持續淨流出的最長紀錄，也是2016年來同期資金淨流出的最大金額。

在資金從美股基金持續流出的同一時期裡，約120億美元投資漲幅落後美股的國際股票基金，除了看好海外股市可望落後補漲外，也顯示投資人懷疑美股能否續漲，因此沒有在美股今年來回升走勢中進場。

另外，約240億美元流入應稅債券型基金，近30億美元轉向市政債券基金，就反映部份投資人對極安全的固定收益資金需求相當高，也凸顯出愈來愈多人擔心美股可能短線漲太多而尋求資金避險。

數據供應商EPFR研究部主管布蘭特（Cameron Brandt）認為流金從美股基金流出，顯示投資人認為美股以外有其他投資機會。

專家認為把錢從美股基金抽走的投資人不一定是看空美股。相反地，當中有人預期聯準會因通膨壓力減緩而將會降息，因此以更投機方式投資美股。

這類投資人集中所有資金投入風險性更高的美股選擇權，和炒作具投機性的個股。像去年慘跌的特斯拉股價10日收196.89美元，今年來狂飆60％。

美國3日公布1月就業數據較市場預期強勁，讓人擔心聯準會可能繼續升息，因此拖累美股截至10日止一周的周線收黑。