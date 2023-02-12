綠營側翼「Mr.柯學先生」近日在臉書貼出一張桃園燈會休息區的照片，批評像告別式，結果發現標案是時任桃園市長的鄭文燦時代發包出去的，遭反酸綠營那群人是在偷嘴鄭文燦嗎？粉專「漂亮諧音」指出，燈會活動主要的工作量是在新市長上任之前，全部怪給剛上任的新市長，這就是把人民當白痴騙。綠側翼認定一般人沒有基本的時間邏輯概念，可惜他們一再把人當白痴，而人是會進化的，所以他們這次大翻車了。

漂亮諧音表示，這次台北燈會和桃園燈會，綠側翼相繼以「華國美學」來反諷攻擊藍營執政縣市辦的活動，缺乏吸引人的水準之上的美感，因為藍營政治人物大多缺乏對美學美感的基礎認知。但綠側翼這次卻沒有如以往那樣攻擊得分，反而大翻車！為什麼呢？先說結論，因為他們最大的錯誤，就是在根本的邏輯上又一次把人民當白痴騙。而同樣的騙法一次又一次，一次又一次，唬弄人的爛哏不變，最終被看破手腳。

「為什麼我說他們在根本的邏輯上把人民當白痴騙？」漂亮諧音指出，首先，2022年新當選的首長，他們正式上任的日期是2022年12月25日，也就是年底。而燈會標案的決標都是在他們上任前，桃園燈會的決標是12月22日公告。燈會活動一般是從元宵節前後開始的，今年2023年元宵節是2月5日，所以台北或桃園燈會活動就落在2月1日到2月15日之間。

漂亮諧音強調，故得標廠商不可能僅僅在短短一個多月的時間，就從發想、規劃、展品實物製作、現場佈置等，全都在一個半月內完成。燈會活動當然是在前任市長任內開始規劃製作的，即使新市長於2022年底上任，但燈會活動主要的工作量是在新市長上任之前，不是之後。桃園燈會雖然金額較小，是4000萬，但也不可能僅是一個半月的工作時間就完成。所以把燈會活動全部怪給剛上任的新市長，這就是把人民當白痴騙。

漂亮諧音直言，綠側翼認定一般人沒有基本的時間邏輯概念，一定會買他們的單，可惜他們一再把人當白痴，而人是會進化的（當然塔綠班例外）。所以他們這次大翻車了，為反藍白而反，根本故意的。他們難道會不清楚這些燈會活動標案主要是在前任市長時就做了嗎？他們當然知道，他們只是認為一般人很好唬弄，尤其是塔綠班支持者更好騙。