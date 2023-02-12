桃園璞園領航猿12日迎戰新竹街口攻城獅，由桑尼與盧峻翔擔任得分雙箭頭，上半場分別貢獻14分與12分，第二節終了前陳冠全連續兩顆三分支援於單節獨攬8分，幫助領航猿持續擴大領先優勢，而後靠著穩定攻守發揮，終場以95比81擊退攻城獅。

卡米諾斯總教練賽後表示，「今日的開局是本季最順的一場，充分展現領航猿的攻守特色」，他也相當肯定無論先發或替補球員，上場皆能有所發揮，而今日繳出19分的盧峻翔，談到場上表現，他認為自己只是持續做好應盡的工作。

本季首度先發的關達祐，共繳出6分、3籃板、3助攻，帶著緊張心情上場的他說：「上了場就想辦法把任務做好，特別是轉換快攻上打出團隊球風。」卡米諾斯總教練也讚許他平時的訓練態度，「是一名努力不懈的球員。」幾乎場場穩定貢獻「double-double」的艾爾斯，今日上場15分16秒，即拿下16分、11籃板，持續穩定攻守發揮。

為迎接即將到來的情人節，領航猿本週末TYP情人主題，今賽後加碼「為你唱情歌」演唱會，由李家慷、林子洧、張鎮衙接連帶來三首情歌，另外身為師兄的第一代TYP情人陳冠全、黃泓瀚、李家慷，也特別與師弟林子洧、林正合體嗨唱，特別選唱「阿飛的小蝴蝶」作為合唱曲，黃泓瀚深情的說：「所有的橙客都是我們的小蝴蝶。」讓現場橙客大飽耳福直呼：「還聽不夠！」最後由神秘嘉賓成力煥登場「安可曲」，小清新嗓音讓人聽得如癡如醉，一連五首歌曲陪伴橙客度過甜蜜周日夜。