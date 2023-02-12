兩岸關係升溫，前參謀總長李喜明近日出版的《台灣的勝算》受到很大的關注。針對台灣若被封鎖，該怎麼辦？李喜明提出一個妙招，他認為，要獨立反封鎖非常困難，比較好的方法，就是拖大家下水，比如美國、日本、韓國。

有網友12日在《董事長開講》網路直播節目中表示，如果台灣被封鎖，將如何處理世界第二、且95%的日本、韓國物資經過的西太平洋航線呢？李喜明表示，在我們的立場 ，要獨立反封鎖非常困難，比較好的方法，就是拖大家下水，比如美國、日本、韓國，都是一個好方法。

李喜明接著指出，因為這個區域是一個戰略要域，若被封鎖，任何一個國家到這個區域，像日本就要繞好大的一個彎，成本就會發生很大的影響。因此，若能結合鄰近國家的利益，整合在一起，就可以預防、並制止對方對我們採取封鎖的手段。

吳子嘉補充說，李喜明新書中的一段提及，被封鎖時，台灣的船隻，若能徵得美國的同意，也可以掛美國的國旗，這是其中一個方法 。吳子嘉透露，他自己看到這段時很興奮，因為台灣的天然氣，只能維持兩個禮拜，若對方對台灣有封鎖的計畫在那邊等，看到這段後，他稍微可以安心地睡一場覺。