台南台鋼獵鷹12日例行賽最後一次作客台啤英熊天母主場，獵鷹下半場加強防守，頂住關鍵決勝節台啤反撲氣勢，在布拉34分、14籃板表現領軍下，終場120比110踢館成功，也是本季作客台啤的首勝。

上半場雙方一路拉鋸，獵鷹多仰賴內線「拉拉山」三塔，三人聯手拿下35分，上半場結束獵鷹以59比60微幅落後，易籃後獵鷹改變防守奏效展開反擊，第3節中段由德古拉籃下2分超前比分，而後獵鷹都保持領先但雙方分差都不超過5分，進入關鍵決勝節，獵鷹一度領先12分，台啤在瓊斯與蔣淯安強勢反攻下又將拉近僅6分差，獵鷹靠著布拉、胡凱翔聯手拿19分，終場獵鷹拿下勝利。

球團總監吳志偉表示，「開局防守沒做到位，台啤命中率高得嚇人，外線命中率將近5成，中場休息提醒球員防守上要多點耐心，下半場團隊加強防守，即便決勝節末端台啤追上來，球員也壓住對手反攻氣勢。」

布拉此役先發上陣，拿下34分、14籃板，亦是他來到T1聯盟得分新高，「台啤是一支很強硬的對手，團隊的轉換速度非常快，防守也很優異，特別是今天拿下42分的主控蔣淯安，不過我們下半場防守做得很好才能拿下勝利。」

上個月底剛加盟獵鷹的陳靖寰，此役是他來到獵鷹後的首勝，拿下5分、7籃板與4助攻，「一直都平常心面對比賽，不管輸贏都專注在團隊上，教練團給予我防守多過於進攻的任務，但畢竟賽季很長我會慢慢去適應。」陳靖寰表示。而19日獵鷹回到主場對戰台中太陽，力拼戰績維持前3。