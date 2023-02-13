舜宇光學公告顯示，有關預期減少主要是由於，2022年受疫情復燃、晶片短缺、俄烏衝突、通貨膨脹及全球經濟的不確定性等因素影響，智慧手機市場需求疲軟。以及智慧手機鏡頭呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝影模組的出貨量與2021年同期相比下降，並擴大平均售價及毛利率壓力。
另外，2022年因人民幣貶值，舜宇光學於2018年1月23日發行的6億美元債券產生未變現外匯虧損約3.53億元，其為非現金項目。
港股上市公司舜宇光學12日公告，預期2022年淨利約人民幣（下同）22.45億元至24.94億元，年減約50％至55％。截至10日，半年來，舜宇光學港股股價累計下跌15.02％。
舜宇光學公告顯示，有關預期減少主要是由於，2022年受疫情復燃、晶片短缺、俄烏衝突、通貨膨脹及全球經濟的不確定性等因素影響，智慧手機市場需求疲軟。以及智慧手機鏡頭呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝影模組的出貨量與2021年同期相比下降，並擴大平均售價及毛利率壓力。
另外，2022年因人民幣貶值，舜宇光學於2018年1月23日發行的6億美元債券產生未變現外匯虧損約3.53億元，其為非現金項目。
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