舜宇光學公告顯示，有關預期減少主要是由於，2022年受疫情復燃、晶片短缺、俄烏衝突、通貨膨脹及全球經濟的不確定性等因素影響，智慧手機市場需求疲軟。以及智慧手機鏡頭呈現降規降配趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝影模組的出貨量與2021年同期相比下降，並擴大平均售價及毛利率壓力。

另外，2022年因人民幣貶值，舜宇光學於2018年1月23日發行的6億美元債券產生未變現外匯虧損約3.53億元，其為非現金項目。