台積電10日收545元、盤中高點達546元，聯電收50.8元、盤中高點來到51.2元，晶圓代工雙雄同步刷新金兔年以來的高點。外資法人分析，股價強勢除了來自市場風險偏好提升，國際資金回流台股外，還包括市場看好台積電業績逆勢突圍，以及台系晶圓代工大廠海外布局積極的產業結構變化，有助緩解客戶對地緣政治風險疑慮，進而能提高自身評價等因素。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電短期營收亮眼主要來自2022年第四季部分出貨遞延，加上今年初調漲代工價格。放眼後市，因智慧機需求持續不振，預期台積電的季節性修正將持續到第二季，第三季時才會見到溫和復甦。好消息是，高階iPhone新機與高效能運算（HPC）業務2024年將帶動3奈米製程量產，花旗環球著眼台積電長線技術領頭羊地位，維持「買進」投資評等。

值得注意的是，高盛證券與花旗環球證券對台積電合理股價預期原本各只有577元、550元，在多頭陣營中為相對保守者。此番同步上調，其中，高盛證券調升至708元，與摩根士丹利證券的700元比肩，也是看點之一。