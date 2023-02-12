不少水果有豐富的膳食纖維，能夠幫助排便，一名網友上網分享，認為排便不順時，只要吃芭樂，隔天就會順暢，且糞便形狀也很漂亮，結果引起網友熱議，異口同聲推薦1種水果，吃了馬上有感。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己每次只要排便不順，或是糞便形狀不夠漂亮時，就會吃兩顆芭樂，隔天形狀馬上漂漂亮亮，讓他好奇「芭樂是不是最強通便神器？」

貼文引起網友熱議，最多人點名火龍果，「火龍果最強吧」、「火龍果，好用又美觀」、「火龍果，不服來辯」、「曾經紅色火龍果+椰子水，拉到都空了」、「火龍果、木瓜、香蕉」、「寒性的水果都有效，像西瓜之類的」、「吃完木瓜，隔天大便肯定一大條解決」、「柚子也滿強，只是他無法一年到頭都出動」。

也有人反質疑吃芭樂無效，「芭樂會便秘吧…你怪怪的」、「芭樂是讓你拉不出來吧，吃到壞掉的？」、「芭樂籽吃下去不是會必給（便秘）？」、「吃芭樂不是會便秘嗎？我也投火龍果」。

營養師袁毓瑩曾指出，芭樂籽是很堅硬的種子，胃酸無法將芭樂籽消化分解，而是會隨糞便一同排出體外。對於一般排便正常的民眾來說，適量食用芭樂籽並不會造成便秘問題；然而，對於腸胃功能不佳、經常便秘，甚至有腸胃疾病者，芭樂籽可能會增加腸胃道消化負擔，甚至加重便秘的症狀。