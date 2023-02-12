國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱，日前決定投入立委初選，徐巧芯更喊出「世代交替」的口號。對此，就有媒體人認為「許多國民黨台北市議員選立委會觀感不好」，不過前立委沈富雄卻認為沒問題，最近一份最新的民調指出，有70％的民眾認為「沈富雄判斷比較正確」，僅有25％認為「媒體人判斷比較正確」。

YouTube頻道《桃園孫先生》7日對於「有媒體人認為許多國民黨台北市議員選立委會觀感不好，但沈富雄認為沒問題」進行網路民調，截至12日晚上23時45分，已有1萬2千人參與投票，有25％的民眾認為「媒體人判斷比較正確」、有70％的民眾認為「沈富雄判斷比較正確」、有4％「沒有意見」、另有1％則有「其他意見」。

網友紛紛留言表示，「以目前立院一黨獨大的生態來看，專業問政雖重要，但有聲量、有戰力的戰將型立委才最需要...」、「只要為了國家好「衝了』，不要畏首畏尾，瞻前顧後」、「現在綠委把持立法院已經無法無天了」、「強將出頭，能者多勞，人民相挺」。