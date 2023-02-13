大陸廣東省深圳一名91歲爺爺給88歲妻子近日網購衣服當生日禮物，引發熱議。老人女兒曬出視頻，一家人正在拆快遞，女兒一邊錄製視頻一邊誇獎91歲的老父親，「我老爸厲害了，91歲可以在網上買生日禮物。一件衣服，送給我媽，我媽88歲。哪個老爺子這麽牛啊，90多歲還能在網上買東西。」

面對女兒的誇獎，老人露出不好意思的笑容。快遞拆開，是一件紫色的外套，老人兒子拿給母親試穿，大小剛剛好。老人還貼心幫妻子拉上新外套的拉鏈，場面非常溫馨。女兒繼續捧哏，問老人「你買的什麽碼的？正好，不大不小！好看，厲害了！」

在女兒的建議下，老夫妻決定一起拍張照。拍照前，老太太擔心髮型亂了，還讓女兒幫忙整理。最後，老太太穿著丈夫送的生日禮物，和丈夫留下了一張甜蜜的合影。據兒子周先生稱，看到是爸爸給媽媽網購的衣服，自己和妹妹都很驚奇，沒想到爸爸會這麽細心，爸爸和媽媽相伴牽手已超過70年，爸爸平時就很寵媽媽。

看到這一幕的網友紛紛直呼幸福，「什麽是愛，一輩子享受到老的愛才是幸福」、「真好，真溫馨，希望全天下的爸爸媽媽都身體健康、平安順遂」、「隔著屏幕都感到溫暖幸福」。

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