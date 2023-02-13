自古以來，世界各地文明都將犬類的「吹狗螺」行為，添上神話、民俗甚至是靈異色彩，但狗或狗群嚎叫的真相，直到最近才真正揭曉。科學家分析近70頭狗對狼嚎的反應，以及每隻狗的品種、血統純度、年齡以及性別後，得到「吹狗螺行為與基因有關」答案，品種越古老、基因越接近狼的犬隻，更傾向用長嚎回應狼嚎。

匈牙利羅蘭大學（ELTE）研究團隊指出，狗跟狼作為演化上近親，擁有大量相似的個體或群體行為，但人類的馴化「破壞」了嚎叫的原始意義，導致狼和狗的嚎叫有聲學結構和功能上的不同。但研究團隊還是在模擬情境的實驗中，驗證吹狗螺是源自於狼群時代的溝通、競爭以及表達情緒的行為，且越古老、純度越高，乃至年齡更大的雄狗，越能理解嚎叫聲的內容，進而做出類似回應。

其中哈士奇、雪橇犬、柴犬、秋田犬和北京犬這些基因上跟狼較近似的品種，便是研究團隊測試的68種純種犬裡，最傾向用長嚎回應狼嚎聲錄音的犬隻；拉不拉多、大丹狗、迷你貴賓以及拳師犬，這些經由人類雜交出現的品種，則因不太能理解狼嚎的內容，較常用吠叫回應，以及更常出現緊張情緒。

值得注意的是，年齡與性別也會「不分純度和品種」，很大程度影響測試犬對狼嚎的反應，其中5歲或5歲以上的雄犬或閹割後雄犬，是最能理解狼嚎並用吹狗螺回應的類型，較年幼或更年長而失去個體競爭力的雄犬，以及雌犬，則容易有緊張反應出現。

研究團隊認為，該實驗驗證了吹狗螺源自於狼嚎聲的假設，古老且純度更高的狗，能理解狼嚎背後的意義，察覺自己誤入狼群領地，進而用長嚎迴避以自保。此外，相較於「純又老」品種的本能反應，「雜又新」品種更常把嚎叫聲作為跟主人溝通的一種方法，讓吹狗螺從基因近似的物種溝通，變成跨物種溝通，也可見人類對狗的馴化不只改變外型，連個性和行為也有極大差異。

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