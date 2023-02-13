父權至上的巴基斯坦近年來屢傳女性、孩童遭到性暴力，上周一名24歲女子在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的公園內，遭到2名持械男子威脅，硬是逼迫她進行性行為，沒曾想報案後警方竟撒手不理，政府甚至還下令封鎖消息，掀起女權人士舉牌抗議。

根據《CNN》報導，該名受害女子於上週四（2日）與一名男同事途經法蒂瑪珍娜公園（Fatima Jinnah）時，突然遭2名持械男子襲擊，女子被強拖至公園的隱蔽處，扯下她的衣服並輪姦了她。

受害女子表示，2名歹徒告訴她，女人不應該這麼晚還待在公園裡，並詢問她與男同事的關係，「當我回答問題時，他們打了我一巴掌，還狂扯我的頭髮，並把我扔在了地板上。」

消息曝光後，巴基斯坦當局立刻以「保護當事人」為由，禁止國內電視台報導該起性侵案，引起數十名抗議者高喊「救救巴基斯坦的婦女和兒童」、「不要再讓下一個姐妹受苦」，要求政府正視巴基斯坦的性暴力犯罪問題。

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