超尷尬！大陸廣東一名男子，日前在家鄉舉辦婚禮並廣邀親友、村民參加，怎料，婚宴當天竟0人到場。對於村民、親戚甚至是家人的「冷舉」，新郎不由得長嘆：「心都涼了。」

一名疑似協助舉辦婚禮的網友，日前分享這段令人痛心的影片，只見新郎拿著紅包，走過家門前的氣球拱門，看著黃土上流水席空蕩蕩的賓客座位，而身旁伴郎、伴娘以及其他婚宴人員，不是臭臉就是神情落寞，最後新郎抬頭看著天空，彷彿在確認時間，但不論太陽掛在何處，餐桌依然不用上菜。

據悉，新郎居住的村莊人口約有3千多人，卻沒有一位村民願意上前祝賀，這在以人情著稱的農村不只罕見還非常奇怪，因此有網友懷疑這是新郎一家平時不會做人，或是曾惹怒村民導致，「你不給人隨禮，誰給你隨」、「肯定是村裡人都處不好才會這樣」。

更詭異的是，新郎父親也沒到場祝賀兒子結婚，對此，新郎爸的解釋是在外地工作太繁忙，村裡的喜喪事都沒時間過去，但這對新郎來說無疑是二次傷害，直呼：「太令人失望，心寒了。」不過，有廣東網友質疑這支影片是蹭流量的假婚禮，因為「廣東人信神，禮尚往來很頻繁，絕對不會有空席的婚禮」。

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