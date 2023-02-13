創意股價寫下歷史新高、世芯再戰千元大關，這都是AI概念股人氣火燙的訊號，應該可以這樣說，2023年投資千萬不要錯過AI！

ＡＩ概念股這個關鍵詞，瞬間成為全球股市被高度熱搜的指標，每個投資人都希望能在這個風口浪尖上發一筆財，除了輝達（Nvidia）、超微（AMD）這些是大家熟悉的ＡＩ題材股之外，陸港兩地股市只要跟ＡＩ演算法、ＡＩＧＣ、高效能運算晶片這些業務沾上邊的個股，像是視覺中國、拓爾思、科大訊飛等，不到一個月累積漲幅都來到四成左右，顯然投資人追逐的標的個個都成為大黑馬。

當然這股ＡＩ投資的狂浪也正撲向台股而來，這當中台積電的子公司創意在法說會後股價奔上歷史新高，化身成為ＡＩ概念股的風向球，甚至點燃其他ＩＰ股包括世芯ＫＹ、愛普*的人氣火種，應該可以大膽預測，過去較少被探討的ＡＩ概念股，將成為今年不能小看的重要的題材。

ChatGPT吸金湧入ＡＩ概念股

掀起ＡＩ產業滔天巨浪的主角可以說非ChatGPT莫屬，這是一款由美國新創公司OpenAI所推出的人工智慧聊天機器人。在瑞士銀行巨頭瑞銀集團（ＵＢＳ）二月三日發出的一份報告中指出，ChatGPT推出僅兩個月，在今年一月底的樂活用戶就已經突破一億關卡，成為史上用戶成長速度最快的消費級應用程式；且在一月期間，ChatGPT平均每天大約有一三○○萬獨立訪客，是去年十二月的兩倍之多。

若根據Sensor Tower的數據來看，來比較這幾年快速竄紅的服務型程式，其中TikTok達到一億用戶用了九個月，而Instagram則是花了二年半；而若是參考World of Engineering整理的一份「達到全球一億用戶所用時間」排名，其中，iTunes、Twitter、Meta、WhatsApp則分別花了六年半、五年、四年半、三年半的時間來達到一億用戶的門檻，從這幾個量化的比較數字，可顯見ChatGPT的火熱程度有多驚人。

事實上，OpenAI看似橫空出世，但其實多年來科技巨頭對於投入ＡＩ的研發都不遺餘力，而ChatGPT的爆紅，則可以說是正式為全球ＡＩ大戰鳴槍起跑，讓市場看到ＡＩ應用的無限可能，而非是遙不可及的模糊概念。不只微軟再宣布將ChatGPT整合入自家搜尋引擎Bing以及整合進Office辦公套件中的Word、Excel、PPT三大件中，更進一步加碼向OpenAI投資一○○億美元，這是繼三年前投資十億美元後的最新布局。

此外，Google、百度、蘋果等亦都積極備戰這波聊天機器人浪潮，其中，ＡＩ龍頭Google不願坐以待斃，母公司Alpabet六日就透過官方部落格宣布，新型對話人工服務Bard已經準備就緒，將在未來數周內開放給大眾使用；而面對微軟加碼投資OpenAI，Google也迅速與對話式ＡＩ新創公司Anthropic結成聯盟，並投資四億美元協助其開發能夠與ChatGPT一戰的聊天機器人。而接續Google，百度七日也表示，將在三月完成名為「文心一言」（Ernie Bot）的ＡＩ聊天機器人內部測試。

ＡＩ晶片產值快速成長

在這場ＡＩ大戰正式開打之前，ＡＩ早已是當前產業的進行式，且各項應用百花齊放，逐漸走入你我的生活之中，目前包括醫療、金融、交通、娛樂、工業、金融、教育等領域都可見ＡＩ結合物聯網、大數據、雲端／邊緣運算技術所創造的商業價值。尤其近幾年疫情爆發後，數位化需求攀升，許多企業將旗下廠房或設備大升級，如零售業添購可自動送貨上門的無人機，工廠裝設幫忙瑕疵檢測的機器人提升產能，醫療現場人員上下班陸續改以臉部辨識取代刷卡，降低接觸風險，甚至未來登打病歷，也考慮改用語音輸入，這些都是ＡＩ應用的一環，更不用說，今天俄烏大戰的戰場上，這些決勝負的新一代武器中，也仰賴的高度的ＡＩ黑科技。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2234期精彩當期內文轉載》