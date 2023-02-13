台灣俚諺有各種好魚排行榜，最常見的「十大」版本為：「一午二紅沙，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九烏喉十春子」，現在已經網路一大抄，連官方機構、海產販業者都引用了。

但長期研究基隆文史的曾子良教授跟我說，他多年前在基隆大沙灣安瀾橋一帶做田野調查，曾訪問當地耆老，這句俚諺最後不是「九烏喉十春子」，而是「九春子十烏喉」。

曾教授認為，以台語來說，「九春子十烏喉」才能與上一句「七赤鯮八馬頭」押韻。

我完全同意曾教授所說台語押韻的論點，因為俚諺的特色就是好講好記，押韻可說是原則。春子音tshun-tsú／tsí，而烏喉音oo-âu，才能與上一句馬頭音bé-thâu押韻。

春子、烏喉與鮸魚、黃魚同屬石首魚科，此科魚類的頭內有顆特大「耳石」。春子、烏喉相對是較小的石首魚科，都非常美味，可能有很多人認為烏喉更勝春子。我認為，二魚既已同入「十大」，再去比較排名第九或第十，其實意義不大，但配合整句俚諺的押韻非常重要。

春子、烏喉都是俗名，根據中研院《臺灣魚類資料庫》，烏喉是「黑屬」，學名Atrobucca nibe；春子則包括黃姑魚屬、叫姑魚屬、白姑魚屬的魚種。這種魚會發出咯咯叫聲，以「姑」聲而俗稱「叫姑魚」、「黃姑魚」、「白姑魚」、「黑姑魚」。

烏喉的美味，可以從南台灣一句台語俗語看出：「若有錢，烏喉都會盤山過嶺；若無錢，三界娘嘛無才調躘入戶樽（lìng li̍p hōo-tīng）。」

這句話意思是說：如果有錢，烏喉自己都會從海裡翻山越嶺而來；如果沒錢，連厝邊溪中的三界娘仔都不會跳進門。「三界娘仔」泛指台灣早年生長在田間、溝渠、溪流內的小魚，而今在多數地方早已絕跡。

台灣的「烏喉」，並不是日本俗稱的「喉黑」（ノドグロ）。日本「喉黑」正名是アカムツ（Doederleinia berycoides），漢字「赤鯥」，此魚是紅色的，但喉是黑色的，故稱「喉黑」，在台灣則稱之「紅喉」。

「十大」俚諺中的「馬鮫」，可以泛稱鯖科馬加鰆屬的馬鮫、塗魠、白腹，一般認為馬鮫味道不如塗魠、白腹。

嘉鱲、赤鯮都是鯛科，馬頭魚則是弱棘魚科馬頭魚屬。但馬頭魚也是美味之魚，所以日本人稱嘉鱲為真鯛，赤鯮為黃鯛，馬頭魚為甘鯛。

紅沙一般指布氏鯧鰺，此魚在生鮮時外表粗皮呈粉紅色，以粉紅+沙皮而被稱為紅沙。

當然，當年的美味排名是以台灣沿岸近海的野生魚來評比，現在加入進口、養殖的魚種，加之野生魚因捕撈過度而有變小的情形，此一排名已不準確，只能參考。

【內容簡介】

台灣四面環海，海產文化自然發達。從夜市的蚵仔煎、居酒屋的一夜干到婚宴必不可少的紅蟳米糕，海鮮料理早已深入生活之中。但是對於這些來自水中的佳肴，我們究竟又了解多少？

海鮮是活的，語言也是。本書從語言文化切入，不但參考大量文獻紀錄，更深入民間訪談許多業者和漁民，帶我們從路邊攤走到中研院，認識那些海產的前世今生：比如常被做成一夜干的的午魚跟中午有關係嗎？魚市場常見的黃雞魚跟雞有什麼關係？台語童謠《西北雨》裡敲鑼打鼓的「鮕鮐兄」又是誰？

透過這本用語言文化切入，兼具論文水準和散文筆調的著作，讀者將可以輕鬆卻深入地展開一場海洋文化巡禮。

【作者簡介】

曹銘宗

台灣基隆人，東海大學歷史系畢業，美國北德州大學新聞碩士。現任作家、講師，兼任導遊，關注台灣庶民的語言與文化，致力台灣歷史的史普寫作。

曾任聯合報文化記者及主編、東海大學中文系兼任講師、中興大學駐校作家、聯合新聞網〔讀.書.人〕專欄作家。

曾以〈回來做番：當代平埔的族群認同與文化復興〉、〈檳榔西施的文化觀察〉、〈數位@文化.tw〉等系列報導，獲得三次吳舜文新聞獎文化專題報導獎。

出版四十種台灣歷史、文化、民俗、語言、人物著作，包括《台灣史新聞》、《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》、《大灣大員福爾摩沙：從葡萄牙航海日誌、荷西地圖、清日文獻尋找台灣地名真相》（與翁佳音合著）、《吃的台灣史：荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法，尋找台灣的飲食文化史》、《遠見與承擔：中研院數位人文發展史》、《自學典範：台灣史研究先驅曹永和》、《激骨話：台灣歇後語》，以及《鷄籠中元祭》、《台灣小吃之美：基隆廟口》、《台灣宗教之美：迎媽祖》等繪本文字。

2021年9月出版首部歷史小說《艾爾摩沙的瑪利亞》。

(本文摘自《一午二紅沙 三鯧四馬鮫》)