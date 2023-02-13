南明國姓爺鄭成功攻打台灣、驅逐荷蘭人，而台灣的大清、日本文獻都記載了「國姓魚」傳說，其真實性如何？在此一探究竟。

說到國姓魚，一般人都想到虱目魚，只有少數人還會想到香魚。其實，台灣清代方志中的國姓魚，指的是香魚，寫成甲魚、傑魚、魚。

香魚被稱國姓魚的傳說，我在網路上看到一種說法：鄭成功把福建九龍江的香魚，帶到台灣北部新店溪繁殖。但這種說法沒有根據，先不說台南鄭氏王國勢力不及北台灣，事實上福建和台灣本來就都有香魚。

根據中研院《臺灣魚類資料庫》所說，香魚分布西北太平洋，包括中國、日本、韓國、琉球及台灣；台灣原生香魚產於濁水溪及花蓮三棧溪以北的溪流，以淡水河流域最為有名。

虱目魚被稱國姓魚，不只台灣清代方志沒有記載，在日本時代通行的《臺日大辭典》（一九三一年）也說國姓魚指香魚，並沒有說是虱目魚。我查了一下，此說似乎來自日本時代台南文人連橫。

連橫在他的著作《臺灣通史》、《臺灣語典》、《雅言》、《雅堂文集》、《劍花室詩集》中，都提到「麻薩末」（即麻虱目、虱目魚）又稱國姓魚。

《雅堂文集》：「國姓魚：麻薩末，番語也，產於鹿耳門畔。漁者掬其子以畜之塭，至秋則肥，長及尺。相傳延平入臺始有此魚，因名國姓魚。而臺北之魚亦曰國姓魚。」

《雅言》：「麻薩末，番語也，一名國姓魚。相傳鄭延平入臺後，嗜此魚，因以為名。」

到底台灣民間本來就稱虱目魚為國姓魚，或者只是連橫一個人的說法？我在此不予置評，但早有台灣史學者說《臺灣通史》中錯誤很多，其中〈朱一貴討滿起義檄〉、〈與荷蘭守將書〉還被指為杜撰。

根據中研院台史所翁佳音的研究，十七世紀荷蘭人殖民南台灣，就記載有養魚的「塭仔」（Oenij）。荷蘭文獻沒提到魚塭裡是什麼魚，但清代文獻則記載魚塭中生產「虱目」或「麻虱目」。如果荷蘭時代台南就有虱目魚養殖，那麼連橫所說「相傳延平入臺始有此魚」就有問題。

連橫又說，因鄭成功愛吃虱目魚，故有「國姓魚」之名。但《諸羅縣志》（一七一七年）則說：「鄭經酷嗜麻虱目，臺人名之曰皇帝魚。」到底是鄭成功愛吃虱目魚？還是鄭氏父子都愛吃虱目魚？今已無從可考。

麻虱目、虱目魚之名由來，還有與鄭成功有關的兩種說法：

一、鄭成功軍隊登陸台灣，兵士苦於無魚可食。鄭成功指著海說：「莫說無，此間下網可得也。」兵士聽了下網果然捕獲很多魚，還為魚命名「莫說無」，後來轉成諧音的「麻虱目」。

二、鄭成功驅逐荷蘭人後，台灣人獻上土產魚。鄭成功問：「這是什麼魚？」如此，「什麼魚」就成為魚名，後來轉成諧音的「虱目魚」。

這兩種說法，都是以帶有輕視方言的態度所編造出來的笑話，應該是戰後才有。就算鄭成功真的有跟兵士講：「莫說無」、「什麼魚」，他講的也不會是官話，而是泉州南安腔的閩南語。

其實台灣還有其他以「國姓」為名的動物。根據《臺日大辭典》（一九三一年），有一種「國姓蟯」（蟯音giô），是文蛤的一種；還有一種「國姓蛇」，指的是「杜定」（tōo-tīng），即蜥蜴，又稱四腳蛇。

【內容簡介】

台灣四面環海，海產文化自然發達。從夜市的蚵仔煎、居酒屋的一夜干到婚宴必不可少的紅蟳米糕，海鮮料理早已深入生活之中。但是對於這些來自水中的佳肴，我們究竟又了解多少？

海鮮是活的，語言也是。本書從語言文化切入，不但參考大量文獻紀錄，更深入民間訪談許多業者和漁民，帶我們從路邊攤走到中研院，認識那些海產的前世今生：比如常被做成一夜干的的午魚跟中午有關係嗎？魚市場常見的黃雞魚跟雞有什麼關係？台語童謠《西北雨》裡敲鑼打鼓的「鮕鮐兄」又是誰？

透過這本用語言文化切入，兼具論文水準和散文筆調的著作，讀者將可以輕鬆卻深入地展開一場海洋文化巡禮。

【作者簡介】

曹銘宗

台灣基隆人，東海大學歷史系畢業，美國北德州大學新聞碩士。現任作家、講師，兼任導遊，關注台灣庶民的語言與文化，致力台灣歷史的史普寫作。

曾任聯合報文化記者及主編、東海大學中文系兼任講師、中興大學駐校作家、聯合新聞網〔讀.書.人〕專欄作家。

曾以〈回來做番：當代平埔的族群認同與文化復興〉、〈檳榔西施的文化觀察〉、〈數位@文化.tw〉等系列報導，獲得三次吳舜文新聞獎文化專題報導獎。

出版四十種台灣歷史、文化、民俗、語言、人物著作，包括《台灣史新聞》、《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》、《大灣大員福爾摩沙：從葡萄牙航海日誌、荷西地圖、清日文獻尋找台灣地名真相》（與翁佳音合著）、《吃的台灣史：荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法，尋找台灣的飲食文化史》、《遠見與承擔：中研院數位人文發展史》、《自學典範：台灣史研究先驅曹永和》、《激骨話：台灣歇後語》，以及《鷄籠中元祭》、《台灣小吃之美：基隆廟口》、《台灣宗教之美：迎媽祖》等繪本文字。

2021年9月出版首部歷史小說《艾爾摩沙的瑪利亞》。

(本文摘自《一午二紅沙 三鯧四馬鮫》)