房屋漏水是極常見的住宅糾紛，在民事訴訟中也是屢見不鮮，住戶要清楚知道處理程序才得以保護自身權益，同時釐清責任對象，無論面對建商、鄰居或管委會都有學問，協商的過程也有訣竅，選擇值得依靠且有處理糾紛經驗的抓漏廠商，才是治本的危機處理。

若發現家中漏水，第一步驟是紀錄時間，拍照取證並描寫狀況，若持續一段時間，以日為單位紀錄漏水狀況變化，若能知道漏水的慣性，可以簡單判斷發生問題點，接著通知抓漏廠商。

漏水若是發生在購屋半年內，可尋找建商排解問題；若是房客則回報房東；自住宅則視水管路線確定責任歸屬，請抓漏廠商判斷歸屬鄰居或是社區管理委員會責任後進行溝通。

委託專業的第三方抓漏廠商來進行漏水調查，判斷漏水原因和責任歸屬並開立鑑定報告後可以正式交付存證信函，讓責任對象理解情況，若對方消極處理，此階段遲遲無法和解，才需進行後續程序。

第三方抓漏廠商來進行漏水調查，判斷漏水原因和責任歸屬，開立鑑定報告。(圖片提供:中國東方建設有限公司)

區公所擁有調解委員會，距離較近且不需費用，但相對於漏水處裡事件的強制性低，責任對象可能缺席。法院的位置較遠，需要支付訴訟費用，甚至要尋找律師協助，但相對於漏水處理案件的強制性高。

地方法院會以漏水鑑定報告內容做為判斷依據，再確定責任歸屬。若住戶對於房屋漏水問題有糾紛或爭議時，透過專業抓漏單位鑑定，將漏水源頭尋找出來後，通常對於漏水的事件會比較有正面性的發展，且相對較有效率執行，反之，若雙方住戶各執自身立場來處裡抓漏問題時，可能會越用越複雜，甚至勞心勞力問題還沒辦法解決。

若住戶對於房屋漏水問題有糾紛或爭議時，透過專業抓漏單位鑑定，將漏水源頭尋找出來後，通常對於漏水的事件會比較有正面性的發展。(圖片提供:中國東方建設有限公司)

在漏水糾紛中，若是專業的抓漏廠商將扮演3項重要角色，不僅會進行漏水修繕外，還需要會在漏水糾紛中客觀理解雙方的狀況，且開立的漏水鑑定報告能協助住戶用於調解會或法院，並提供公正的漏水調查對策。

之於這3項功能，中國東方建設公司做為業界頂尖技術品牌值得信賴，除了專業抓漏外，該公司有8成的案件在處理漏水糾紛，對於住戶常態的拖延時間、推託之詞等牽扯利益的手法都有處理經驗，能夠協助委託人處理問題。

另外，中國東方建設公司以精緻工法聞名，會確實找出漏水源頭，以科學方法循序漸進，最後以治本的方式完成委託，過程中從執行、驗收階段都是客制化，且現場工地主管會將每日進度回報給委託客戶，實現業界良心的同時，還能將技術問題與煩人的漏水糾紛迎刃而解，成為抓漏業界的第一品牌。