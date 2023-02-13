星座專家唐綺陽分析2/13~2/19星座運勢，本周金星、海王星合相雙魚，增添浪漫氛圍，也會讓默默付出之事被看見，感受暗中的神奇力量，適合多參與藝術、宗教活動。水星則進入水瓶，世界變化持續發威，應多關注意見領袖的動作。除此之外，太陽也在水瓶衝刺，很多事情都會加速進行，社群、網路資訊量變大，科技行業也在持續變化。
星象影響：金海合相雙魚，水星進水瓶，太陽在水瓶衝刺
【累的：雙子、處女、水瓶、雙魚】
雙子：到處救火受感激，感情期待被另一半需要
處女：事業與戀情都有選擇障礙，下好離手別猶豫太久
水瓶：工作判斷輕重緩急勿過勞，感情請智慧判斷別忍耐
雙魚：別再忽視健康問題，感情裡可以做自己
【穩的：金牛、巨蟹、天蠍、射手】
金牛：工作上暫時停看聽，感情雙方各退一步
巨蟹：職場留心人際關係課題，對另一半用詞別太隨意
天蠍：勇敢表達想法意見，有助職場跟戀情更進一步
射手：工作要盯緊合作細節，感情請避免相親
【讚的：牡羊、獅子、天秤、摩羯】
牡羊：機智應付職場任務，談戀愛嘴巴要甜一點
獅子：揮別過去開啟新生活，告白成功機率高
天秤：把握機運翻轉人生，誠懇溝通感情升級
摩羯：事業有合作機會，戀情能兩情相悅
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