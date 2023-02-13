星座專家唐綺陽分析2/13~2/19星座運勢，本周金星、海王星合相雙魚，增添浪漫氛圍，也會讓默默付出之事被看見，感受暗中的神奇力量，適合多參與藝術、宗教活動。水星則進入水瓶，世界變化持續發威，應多關注意見領袖的動作。除此之外，太陽也在水瓶衝刺，很多事情都會加速進行，社群、網路資訊量變大，科技行業也在持續變化。

星象影響：金海合相雙魚，水星進水瓶，太陽在水瓶衝刺

【累的：雙子、處女、水瓶、雙魚】

雙子：到處救火受感激，感情期待被另一半需要

處女：事業與戀情都有選擇障礙，下好離手別猶豫太久

水瓶：工作判斷輕重緩急勿過勞，感情請智慧判斷別忍耐

雙魚：別再忽視健康問題，感情裡可以做自己

【穩的：金牛、巨蟹、天蠍、射手】

金牛：工作上暫時停看聽，感情雙方各退一步

巨蟹：職場留心人際關係課題，對另一半用詞別太隨意

天蠍：勇敢表達想法意見，有助職場跟戀情更進一步

射手：工作要盯緊合作細節，感情請避免相親

【讚的：牡羊、獅子、天秤、摩羯】

牡羊：機智應付職場任務，談戀愛嘴巴要甜一點

獅子：揮別過去開啟新生活，告白成功機率高

天秤：把握機運翻轉人生，誠懇溝通感情升級

摩羯：事業有合作機會，戀情能兩情相悅