國民黨籍新北市長候選人侯友宜連任成功後，目前是藍營最被看好的2024總統人選。媒體人韋安指出，侯友宜有讓人看到他做到，把國家人民的利益擺在個人和黨派之上。不受關說，嚴格執法。不請之友、不念舊惡、與人為善，從不批評攻擊別人，自律助人，用自我超越和進步，來與他人競爭。而且來自內心的「正直和善念」，侯友宜提出的政治目標或理念，「團結、共好、關懷、包容」，符合淳樸台灣人的善良願望。

韋安12日在臉書發文表示，最近有個「新發現」，侯友宜獲得的民意支持和肯定，不光是憑靠40多年來「好好做事」累積的政績和事跡，以及警察生涯出生入死建立起的硬漢英雄形象。而是侯內在心裡精神的「正直和善念」，與多數台灣人能產生共鳴。

韋安提到，來自嘉義鄉村，用一台腳踏車販售豬肉養活一家人的侯父，簡樸、少言、自律，以身作則教育子女們，多做少說、腳踏實地，一定要對自己負責任。所以，侯友宜在每個職位上好好做事，努力扮演好自己的角色，就是一種「負責」態度。另外，受家庭和成長環境的影響，讓侯養成日後堅韌的「正直和善念」精神，而這也是台灣人的普遍性格。

韋安指出，侯有讓人看到他做到：追求公平正義，把國家、人民的利益，擺在個人和黨派之上。不受關說，嚴格執法。不請之友、不念舊惡、與人為善，從不批評攻擊別人，自律助人，用自我超越和進步，來與他人競爭。而且來自內心的「正直和善念」，侯友宜提出的政治目標或理念，「團結、共好、關懷、包容」，符合淳樸台灣人的善良願望。

韋安強調，民眾從侯身上，看到台灣人期待的良善特質和精神力量，所以在兩次選舉中大力支持，讓侯有超出預期的表現，並對他在2024充滿強烈期待。雖然就算侯努力「好好做事」，無法樣樣完美，但台灣人還是最信任他（高達76％）。因為，侯外在的言行作為，讓人看到他內在的精神高度和力量，再加上過往的政績，人民相信侯一定沒問題，來把大家帶到更好的方向。