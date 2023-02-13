民進黨台北市議員王世堅日前透露參選中正萬華區立委的意願。國民黨台北市議員徐巧芯12日在《週末大爆卦》節目指出，王世堅不但能拿到中間選民、年輕人，甚至藍的都會投給他，加上大多數人都希望林昶佐先下去，民進黨如果有頭腦、沒被仇恨蒙蔽，一定提王世堅。如果沒提王世堅的話，國民黨很有機會。如果又有黃珊珊的話，國民黨會漁翁得利。但王世堅先拋出了球，還在考慮的黃珊珊可能就要再去別的地方。

徐巧芯表示，王世堅當然是對國民黨來說最害怕的在中正萬華的對手，不僅他本身的立場可以拿到綠色的票，中間選民、年輕人，甚至有些藍的或許都會選擇投給他。而且他不是空降，他做立委的時候，中正萬華就是他的經營選區之一，所以他本身有正當性。

「再加上大多數的人都只希望什麼？林昶佐先下去啦！」徐巧芯說，所以對王世堅的反感程度不會很高，對民進黨來說，能多一個席次，為什麼不要？讓林昶佐或其他人，顯然是送分給國民黨，所以民進黨如果有點頭腦，一定提王世堅。可是問題是，民進黨現在被仇恨蒙蔽了，被側翼蒙蔽了，被塔綠班蒙蔽了，所以可能根本就提不出這樣子的人選。所以如果沒有提王世堅的話，國民黨在中正萬華還是很有機會的。

徐巧芯提到，如果又有黃珊珊、又有王世堅的話，國民黨某種程度會漁翁得利，但曝光度上面好像就被邊緣化掉，好像這兩個人會變成中正萬華的主力，再加上他們關係這麼密切。王世堅這麼早就表態他有在考慮中正萬華，是不是也是聽說了黃珊珊也有在考慮？所以這是先講先贏的一個概念。

「因為我們確實有聽說，黃珊珊有在考慮這一區的傳言，但是她可能還沒有做決定。」徐巧芯表示，王世堅先拋出熱球，黃珊珊可能就要再去別的地方。那別的地方是哪裡？回到她自己的本命區：港湖。