台北市前副市長黃珊珊未能接棒柯文哲當市長，近日則透露選立委的風聲。國民黨台北市議員徐巧芯12日在《週末大爆卦》節目指出，高嘉瑜是現任港湖立委，吳欣岱是專門來扯高嘉瑜後腿的，黃珊珊則有不少眷村跟民眾黨的票。不論國民黨李彥秀跟游淑慧誰出線，四個人一起去打的話，國民黨非常佔便宜，只要不要被邊緣化，國民黨戰勝的機會是很高的，需要提的人選是有能力跟她們在版面、聲量、議題並駕齊驅的人。

「因為我們確實有聽說，黃珊珊有在考慮這一區（中正萬華）的傳言，但是她可能還沒有做下決定。」徐巧芯表示，王世堅先拋出熱球，黃珊珊可能就要再去別的地方。那別的地方是哪裡？回到她自己的本命區：港湖。港湖現在很亂，假設李彥秀跟游淑慧其中一個人出線代表國民黨，再來是高嘉瑜是現任的立委，再來再加一個吳欣岱，她可能拿不到什麼票，當選不了，可是她是專門來扯高嘉瑜後腿的。

徐巧芯指出，如果再多一個黃珊珊的話，黃珊珊強調的是藍的跟綠的票她都有，而港湖還有一些眷村區長期是支持黃珊珊的，另外很大一部分是會拉到民眾黨的票，而民眾黨的票在上一次的選舉裡面，比較多是投給高嘉瑜的。

「所以如果四個人一起去打的話，我覺得國民黨是非常佔便宜！」徐巧芯強調，只要能夠打出聲量、打出聲勢，如果游淑慧能跟這幾個人混戰在一起，只要不要被邊緣化，那國民黨戰勝的機會是很高的。如果黃珊珊、高嘉瑜、吳欣岱都參戰的話，那國民黨在這一區需要提的人選就是，有能力跟她們在版面上並駕齊驅的人，就是說有網路的聲量、有議題的聲量，能夠跟她們直球對決，因為一旦被邊緣化之後，黃珊珊得利的機會就比較高。