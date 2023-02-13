【愛傳媒楊秉儒專欄】其實，對於像這次土敘大地震的毀滅性天災的即刻救援，我個人就「管理科學」的觀點上認為，除非像慈濟能在最短時間內，將之前即儲備好，例如禦寒毛毯這一類的救災物資運送到災區，其實我不支持各國人民捐衣物這類的所謂「救援物資」。第一，因為緩不濟急，第二，因為這樣的龐大物資，除了增加在災區救災的救難人員作業負擔之外，真正能送到災民手上並發揮功效的，比例並不高。

各國民眾捐輸的衣物，品質良莠不齊，尺碼大小不一，在緊急救難的當下，各國當然是趕快蒐集裝箱之後送到災區，可是當地救難人員救人都忙得焦頭爛額了，誰還有這麼龐大的人力物力可以再行清點造冊、分門別類，然後發送到災民手上？

而且，在各國集結裝箱裝櫃後的這些衣物，要採海運還是空運？海運，緩不濟急，等你物資運到了，大概也來不及救人了。空運？貨機空運費用貴到嚇死人。

當然你可以請航空公司大發慈悲免費空運，可是能免費多久？人家開門做生意，總不能叫航空公司一直無償做善事。可是，空運費用一算下來，成本估算一下，還不如拿花在空運費的錢在災區鄰近未受災國家購買這些物資運到災區，還比較即時與符合成本效益。

至於慈濟為何這次會答應土耳其政府，協助匯集台灣民眾捐贈緊急救難禦寒衣物、內衣褲、尿布⋯⋯這些物資？一方面是災區真的有這些需要，而土耳其政府相信慈濟，認為慈濟能做好這件事；另外一方面是「恆順眾生」，也讓慈濟志工們「借事練心」。

雖然「駐台北土耳其貿易辦事處」在2月11日緊急公告，將提前於2月13日下午5點截止所有救援物資的收件，因為臺灣善心民眾所提供的相關物資數量遠遠超出他們所預期。但事實上，就算宣布了截止收件時間，在未來一週，甚至一個月內，各地慈濟分會、聯絡處應該還是會陸續收到善心民眾寄來、或是親自送來的愛心物資。

建議慈濟這時候可不要再「恆順眾生」，該婉拒就婉拒，收到相關包裹該退回原址就退回原址，甚至該發公告聲明就要發公告聲明不再收送這類物資。因為這樣的物資包裹都是民眾指定要給「駐台北土耳其貿易辦事處」拿去用在土敘大地震當中的「土耳其災民救助」上面，慈濟收了，就只能轉交給「駐台北土耳其貿易辦事處」，如果「駐台北土耳其貿易辦事處」拒收，慈濟也不能擅自挪作他用。

其實，我個人評估，這一波慈濟基金會協助土耳其政府蒐集、整理與運送的相關物資，到土耳其之後，能妥善被妥善運用的機率並不高，而且，這批物資基本上歸土耳其政府所擁有，除非土耳其政府願意授權讓慈濟土耳其聯絡處全權處理，要不然，這些物資最後能發送到敘利亞災區的可能性，微乎其微。

「講錢俗氣，提錢傷感情」；可是面對這種毀滅性的大型災難，就國際賑災作業實務來說，捐錢最實際。以慈濟進行國際賑災的經驗，慈濟救災，一向不會只是在災難現場發放衣物、食物，然後就拍拍屁股走人。

每次災難發生之後的災區重建，援建大愛屋，對災民發放食物卡、現金救急卡、甚至之後幫災區建學校，聘請老師、以工代賑，這一系列的後續「救災重建希望工程」都需要錢，而且動輒耗費災後數年甚至數十年才能見到成效。這些經費，都需要十方善心大眾的慷慨捐輸，而且不是一時之仁，而是要持之以恆，才能真正救拔苦難眾生，而不是放著讓他們自生自滅。

作者為資深媒體人

照片來源：慈濟海報截圖。

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