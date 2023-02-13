2024年總統大選，國民黨人選仍未明確，目前以新北市長侯友宜呼聲最高。前台北市副市長李永萍表示，比較親綠的民調做出來的結果，也是侯友宜最強。

李永萍12日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，國民黨有大家通通公認的強棒，所以並不是只有國民黨人在講，連比較親綠的民調做出來，都是侯友宜最強。

至於「協調式徵召」，李永萍舉例說，盧秀燕第一次選台中市長時，立委江啟臣跟盧秀燕兩人都表達有意要參選台中市長，可是還沒有進入真正初選過程、國民黨黨部就做了一個民調，江啟臣只輸盧秀燕一點點，大概差1點多個百分點。可是江啟臣非常有風度，認為既然同意這種協調性民調，就認了。後來江啟臣願意退，國民黨就徵召盧秀燕。

李永萍指出，這一次總統大選，如果使用協調式徵召的方法，當然有個前提，就是有意思參選的人，都要像江啟臣這樣有風度，大家都願意、同意不進行真正的初選，但是內部還是要做個民調。

李永萍接著表示，現在如果強弱差異很明顯，其實就比較容易說服別人。因為侯友宜目前確實是最強的人選，但他要出來參加初選，確實有困難，如果大家覺得侯友宜真的很強，並有意要保護侯友宜，起碼要考慮侯友宜可能不適合參加初選，但並不表示不能做內部民調。