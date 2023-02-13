北市萬華區寶興街的資源回收場經營50年，乘載了南萬華拾荒者的生活所需，不過卻因為違反《土地使用區分管制條例》住宅區內不得設有回收場的規定，將在2月15日關門，消息一出對於依賴拾荒為生的居民來說無疑是震撼彈，但對於住在回收場附近的居民來說，卻是苦等半世紀的大好消息。

光耀五金行所經營的資源回收場坐落在寶興街上，綽號「寶貝」的老闆黃世隆從父親手中接過阿公留下的產業，繼續經營至今，雖然提供比公定價略高的回收價格，是在地拾荒者眼中可以每天去換現金的「窮人銀行」，但對附近居民而言卻是生活環境中的毒瘤。

有知情人士爆料，該回收場在萬華經營50年以來早就賺得盆滿缽滿，老闆身價2億擁6房。（圖／劉耿豪攝）

知情人士爆料指出，黃老闆一家世代在此經營回收場早就賺得盆滿缽滿，但長期製造的噪音、垃圾和交通問題讓附近居民不堪其擾，大型機具不斷進進出出，整條馬路幾乎都被回收物和等著來賣錢的拾荒者們占據，附近還有幼兒園，人們路過都得不斷閃車，10幾年前就曾有小孩不慎被撞上，送醫不治，「我們都不敢讓小孩自己一個人走那裡」。

礙於地主樂意將私人土地租給回收場，居民們也無可奈何，多次希望回收場能夠改善混亂交通及環境狀況，但對方根本無動於衷，甚至還透過地方勢力放話，讓居民們敢怒不敢言，黃老闆的父親更曾囂張表示，自家兒子身家「2億」，在萬華置產至少6間房，夫妻出入全是進口車。

誇張的還不只是這樣，知情者透露，回收場似乎懷疑當地里長曾檢舉他們而懷恨在心，去年9月初回收場老闆的父親在酒後竟直接衝進里長家裡，二話不說對著人就是一頓暴打，更不斷怒飆五字經，囂張放話要里長小心一點，讓里長氣得當場報警提告，不過雙方最後和解收場。

如今回收場因政策問題必須停業，對苦苦忍受50年的居民們來說，根本就是天上砸下來的好消息，「賺50年有夠了啦，都說身家2億了，還不滿足嗎？聽到好消息差點沒放炮慶祝」，現在只希望回收場能早日停業，還居民們一個安靜且乾淨的生活空間。

住在附近的居民們表示，回收場賺50年也夠了啦，只希望回收場能早日停業，還他們一個安靜且乾淨的生活空間。（圖／劉耿豪攝）

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