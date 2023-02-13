黃威任開心跟女性友人一起悠閒逛夜市吃小吃。（圖／讀者提供）

黃威任先前挑戰男團選秀節目《原子少年》，因所屬星球土星遭淘汰，未能成功出道，但充滿創作才華的他，近日再以藝名「WinZ」轉戰嘻哈選秀《大嘻哈時代2》，霸氣十足的表演風格受到不少好評。日前有時報周刊CTWANT讀者目擊他小年夜與女性友人一同悠閒逛夜市，不同於舞台上的超強氣勢，私底下則是會紳士地串起地瓜球餵給身旁的女性友人，相當體貼。

182公分的黃威任跟身旁嬌小的女性友人上演最萌身高差。（圖／讀者提供）

23歲黃威任原先是男團「PARA C」成員，跟范范一起代表團體挑戰《原子少年》選秀，沒想到節目結束後，又遇上「PARA C」解散，男團夢碎。不過一直都有持續創作的他，近期再以最擅長的饒舌，挑戰《大嘻哈時代2》，首秀就受到關注。

黃威任紳士地串起地瓜球餵給身旁的女性友人，相當體貼。（圖／讀者提供）

1月20日小年夜當天，有讀者目擊黃威任身穿米白色毛帽跟同款色系外套，跟女性友人一起開心逛夜市吃小吃，182公分身高加上一身米白色打扮，在人群中可說是相當顯眼。他跟一旁嬌小的女性友人站在一起，目測約有25公分差距，當街上演最萌身高差。兩人一起悠閒逛夜市，提前享受年節氣氛，黃威任不時還會分享手邊小吃，餵食給身旁女性友人，看來相當愜意，畫風可說是相當清新可愛。

黃威任（中）在《原子少年》中表現不俗，可惜未能成團。（圖／本刊攝影組）

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