陳綺貞親切地對粉絲噓寒問暖。（圖／本刊攝影組）

46歲文青女神陳綺貞1月19日晚間在台北市大安區女巫店開唱，誠意滿滿地一連場演唱23首歌曲，11點多結束演出後，女神在眾多粉絲簇擁之下緩步走出店門，大夥兒不僅沒有互相推擠，只是拿起自己的手機拍攝偶像並跟隨著陳綺貞的腳步慢慢前進，20至30位大人們更是比一早在樓上奔跑的3個小孩還安靜許多，而陳綺貞也是輕聲地向大家問候：「大家新年快樂！謝謝！」完全不擾鄰。

粉絲們爭相要與陳綺貞合影留念。（圖／本刊攝影組）

雖然臉上看來略顯疲累，陳綺貞仍然親切地與等候多時的粉絲們合照、寒暄，甚至是熱情擁抱，其中更有一位粉絲上前對陳綺貞表白，直言自己剛從澳洲回來，從大學時代就一路追隨女神觀賞她的演出，時光飛逝現在早已是兩個的媽了，聽到忠實粉絲的深情告白，陳綺貞開心回說：「真的？加油！」兩人當街上演大擁抱，與粉絲們依依不捨地道別後，陳綺貞才搭上計程車返家休息。

面對粉絲的「真情表白」，陳綺貞也以一個大擁抱來感謝對方。（圖／本刊攝影組）

陳綺貞2019年底曾被本刊目擊與一名中年眼鏡男激情密會，但隨後男方被起底是人夫，陳綺貞立即分手掰了新戀情。事件過後女神曾說過自己「不會失去愛的能力」，但從當晚演出後隨即回家的狀況來看，陳綺貞似乎仍未跨出追求愛情的那一步，相信粉絲們也很希望女神能夠早日找到真正的幸福。

貼心與粉絲說完話後，陳綺貞才在依依不捨的氣氛下上車返家。（圖／本刊攝影組）

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