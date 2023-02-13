for good measure pic.twitter.com/akslMjOQZY — Boston Celtics (@celtics) February 12, 2023

儘管「綠衫軍」塞爾提克13日繼續少了傑倫布朗(面部受傷)、史馬特(右腳踝扭傷)與布羅格登(腳跟受傷)3名主力，塔圖手感也很冰冷，卻依舊靠著懷特23分、10助攻，豪瑟也拿20分，最後以119比109擊敗來犯的灰熊，繼續坐穩東區龍頭寶座。

塔圖今天全場投16中3，含三分球投8中1，雖拿16分、7籃板及3助攻，塞爾提克仍靠團隊戰力把這場勝利拿下，懷特說：「那就是這支球隊的美妙之處，我們擁有很深的板凳深度，我們擁有不少可以做到幾乎算是所有事的球員。」

全場飆進6顆三分球的豪瑟也說：「我們現在少了一些主力，反而給了另外一些球員可以上場表現的機會，試著填補那些不在球員的空缺，我們確實做得還不錯，我們嘗試打出各自最佳表現，儘量可能去幫助球隊拿下勝利。」

灰熊主控莫蘭特攻下全場最高25分，可惜還是沒法扭轉戰局，他曾在上個月放話灰熊今年季後賽找不到對手，到現在還是不願改變這種「天真」想法，「當時我帶著自信說出那些話，到現在我還是擁有那種自信，我們還是這聯盟最頂尖球隊之一。」