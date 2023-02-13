豪神降臨！林書豪21分13助攻 鋼鐵人擊退夢想家止敗

「豪神」12日降臨高雄鳳山體育館，首秀就繳出21分6籃板13助攻，YouTube賽事直播最多達到12萬人線上觀看，不僅幫墊底的鋼鐵人搶下1勝，最重要的是林書豪在場上展現的寬闊視野和籃球智商，給予年輕球員上了寶貴一課，球迷在網路直播聊天室讚嘆：「不愧是NBA等級的球星。」「一個控衛改變了比賽。」

林書豪賽後說：「我為球隊驕傲，能夠發揮防守，把對方守到只拿80分。」鋼鐵人一路領先客隊夢想家，林書豪表現的強烈協防意識令球迷印象深刻，即使上場超過41分鐘，除了進攻端負責控球給人安心的感覺，在防守端更能看到他認真拚戰的態度，領先對手也不會放鬆。對於裁判偶爾眼花，豪哥也積極提出重播挑戰，把握機會指導隊友該如何走位，並且表示「我們還有很多進步的空間」。

球迷在網路稱讚：「得分火力退化是難免的，但是豪哥的空間感和球商讓全隊戰力提升一個等級，在首場比賽就展示了解讀賽場的高超能力。」對手不得不在下半場出動兩名洋將包夾林書豪，終場1分11秒林書豪站上罰球線，全場5321名觀眾高「MVP」，豪哥說：「聽到觀眾喊我MVP，我真的嚇一跳，在NBA肯定不會聽到這種呼喊，我永遠不會忘記我在高雄的第一場比賽。」