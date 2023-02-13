宜特2022年第四季自結合併營收9.81億元，季增0.68％、年增11.91％，連3季創高，惟毛利率、營益率「雙降」至23.77％、5.01％，為近5季低點。不過，稅前淨利0.96億元，雖季減41.96％、但年增達1.03倍，創同期新高、歷史第4高，稅前每股盈餘1.39元。

合計宜特2022年自結合併營收37.42億元、年增16.46％，連3年創高，營業利益創3.37億元新高、年增達79.21％，毛利率、營益率升至27.14％、9.03％，後者創歷史次高。稅前淨利4.68億元、年增達近1.21倍、亦創歷史新高，稅前每股盈餘6.4元、亦為7年來新高。

宜特表示，2022年營運創高，主要受惠車用晶片、先進製程、先進封裝、第三代半導體等驗證分析需求熱絡，充分展現公司在驗證分析布局的強勁態勢。隨著半導體先進製程推進，相關大廠今年資本支出即使有修正，但研發支出仍持續成長。

宜特指出，材料分析（MA）為先進製程研發階段最主力的分析項目，宜特在3奈米、2奈米的材料分析技術含量已於去年獲客戶認可。隨著驗證分析產能逐步開出，預期材料分析業務可望成長達4成，挹注宜特今年營收貢獻。

此外，汽車電子化趨勢帶動車用半導體研發需求增溫，去年全球電動車銷量估近千萬輛，至2025年每年出貨量將年增逾4成，意味使用半導體零件數量將翻倍。宜特去年底成為AEC協會成員，為亞洲唯一獲認可的第三方公正實驗室，將可協助更多客戶加入電動車領域。

宜特未受春節連假工作天數減少影響，2023年1月自結合併營收再創3.34億元新高，月增0.5％、年增達17.12％。展望後市，隨著先進製程、電動車、太空驗證需求增加，宜特預期今年營運將維持成長趨勢，營收及獲利可望續締新猷。