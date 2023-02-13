白沙屯媽祖急忙左轉朝紫雲巖觀音廟方向前進，信眾併排跪地等候鑽轎腳。(民眾提供)

白沙屯媽祖上午停駕清水紫雲巖供信眾參拜。(民眾提供)

白沙屯媽祖上午停駕清水紫雲巖供信眾參拜。(民眾提供)

民眾無法跪地參拜，員警石涵瑄及吳芓瑩見狀，急忙上前幫忙。(民眾提供)

苗栗通宵白沙屯媽祖，今天上午從昨晚駐駕的清水區笠毅工業公司，沿中華路、中山路南下，數萬信眾虔誠跟著媽祖神鑾步行南下；沿途住家及信眾準備香案、跪地恭迎媽祖神鑾，台一線南下車道擠滿人潮，轄區清水警分局特動員沿途護送媽祖進香隊伍。

白沙屯媽祖隊伍上午迎著晨曦向南挺進，從清水區外環道中華路南下後，改接台一線中山路，沿途綿延數公里的信眾跟隨，行經清水區中山路清水紫雲巖牌樓時，媽祖神鑾略作停頓後，急忙左轉朝紫雲巖觀音廟方向前進，信眾併排跪地等候鑽轎腳。

白沙屯媽祖神鑾於紫雲巖觀音廟前三進三退後，停駕30分鐘供廟方及信眾參拜，廟前廣場擠滿信眾，神鑾前信眾跪地參拜，祈求媽祖保佑平安，廟方人員一再囑託信眾小心，拜完祈福後就從右側離開，讓後方的信眾有機會向前參拜。

白沙屯媽祖隊伍昨天傍晚從大甲區進入清水區，改由清水警分局接駕，護轎，85歲的老婦上午要向媽祖祈求保平安，卻因身體不好無法跪地，讓神轎從頭部經過，只能有人扶住；員警石涵瑄及吳芓瑩見狀，急忙上前幫忙，順利完成鑽轎腳。

清水警分局除動員維護交通外，並加強交通宣導「騎車不併行、遠離大型車」、「車頭車尾駕駛座兩側、遠離大車視線死角」、「小心扒手、注意財物」等。