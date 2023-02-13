藝人郭彥甫是郭彥均的雙胞胎弟弟，他7年前卸下主持棒，成功轉型變畫家， 平時仍不忘透過社群分享生活。2020年迎來兒子出生的他，為了小孩費心打造居家空間，日前曬出位於淡水的豪宅一景，設計極具美感，吸引2.6萬名網友朝聖「美到像藝術館」。

郭彥甫已經淡出演藝圈許久，成為全職畫家投身藝術創作，極具美感的他為了讓孩子能夠在美麗的家長大，他買下淡水的百坪豪宅，重新打造裝潢，流線型的落地窗從客廳往兩旁延伸，不僅採光良好，放眼望去便是一望無際的風景，而居家內部的空間，擁有4房2廳的格局，讓他有足夠空間融合住家及工作室。

照片曝光後，圈內好友黃小柔立即留言「幸福的環境」，網友也紛紛羨慕「真的美到像藝術館，讓我想到雲門劇場現在的舞台」、「好爸爸～幸福的孩子」、「好棒喔！好適合孩子的空間」、「天啊！好想住」、「太幸福了！空間、動線、光照好適合孩子的生活環境」，主持界一姊藍心湄則開玩笑：「你家客廳到餐桌，跟我家到你家，一樣遠」，笑翻不少網友。