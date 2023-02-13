雲品表示，1月日月潭雲品溫泉酒店住房維持良好穩健表現，加上適逢最長春節連假的大量旅遊住房需求，台北君品酒店的國際旅客回流約5成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主，使首季住房業務整體表現可期。

此外，館外餐飲與委託經營管理項目受惠大型外燴、婚宴、尾牙與工商感恩餐會等活動需求復甦，去年接單營收大幅跳增2.25倍，今年1月辦理多場大型外燴與尾牙活動，更有單一場次近2600桌，創下近年大型外燴新紀錄，持續挹注營收表現。

展望後市，雲品將透過台北君品和日月潭雲品營運復甦與館外宴會餐飲、委託經營管理事業受理，持續創新優化營運動能。日月潭雲品將於3月5～17日閉館大型裝修，調整調整遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，預計6月後全數完工，提供更頂級的服務享受。

餐飲方面，雲品國際採取多方進擊策略，除了台北君品推出情人月相關餐飲活動，春節後亦有春酒及去年遞延辦理的婚宴場次將持續辦理，包括淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台北茹曦酒店等都穩定接單，將對雲品疫後復甦的力道有正面助益。

雲品表示，茹曦酒店餐飲業務在委託「君品Collection」經營下營收倍增，13日起將館內SUNNY BUFFET餐檯上的餐點升級、推出多道全新料理，並在其他吃到飽品牌同業調漲價格市況下，採取維持相同價位的作法，將能有效維持穩定來客數、提升顧客滿意度。

而雲品與總太(3056)聯手規畫的台中水湳圓觀（Palazzo Colonna）將於5月加入營運，目前訂單已接到年底。雲品指出，「君品Collection」宴會平台委託經營與直營宴會廳總桌數達900桌，在疫情趨緩與今年好日子天數多達90多天助攻下，全年的婚宴接單量成長可期。

雲品表示，無論整體大環境或資本市場如何變動，公司自成立以來即持續專注本業經營，致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題，短期規畫執行各項創意行銷與優質產品、中長期則布局多角化經營策略，盼使營運績效能穩健成長。