2024年總統大選，藍綠由誰出戰受到關注，其中國民黨提名人選仍未明確。對此，國民黨台北市議員李柏毅預言，若國民黨在提名時又再出現紛爭、無法團結，恐怕就會重演2020年大選總統立委皆輸、被綠營「整碗捧去」的狀況。

國民黨主席朱立倫昨（12）日受訪強調，現在有個很重要的目標，即3月4日的南投立委補選，每位強棒縣市長會持續幫立委候選人林明溱加油，之後再來討論總統、立委選舉，而最後的目標，大家還是一樣要走對的路、提對的人，團結一致，無私無我，一定能團結勝選。

李柏毅昨在政論節目《TVBS戰情室》坦言，2018年國民黨大勝，2020年卻大敗，他很擔心黨內若沒處理好提名問題，2024年會再度重演慘劇。但總統大敗，連帶的也會影響立委席次，因兩者是連動的。

李柏毅直言，他擔心國民黨的高層「還是覺得自己可以贏，黨、整個國家能不能贏，不是最重要的」。也斷言，自己可以保證若國民黨這次再出現紛爭，2024的前景一定不妙，因藍營支持者這回都在看，若最後還不能營造團結氣勢，他們不會願意投給藍營候選人的。

李柏毅接著說，「總統選失敗了，立委可能也會宣告失敗」，最後就會變成綠營最喜歡的「整碗捧去」、立委幾乎都是綠營天下的狀況，他認為，若這個狀況若在2024又再發生，不只是全民的不幸，國民黨也要負很大的責任。