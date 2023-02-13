長榮航1月營收151.79億元，年增42.47％，其中，客運營收為101.86億元，年增3583.44％，客運營收、整體合併營收皆為疫情以來新高，貨運則因適逢傳統春節前後淡季影響，營收為36.12億元。

長榮航歐美航線自去年7月以來持續穩定成長，海外市場需求超乎預期，1月北美、歐洲航線平均載客率約9成；東北亞及東南亞亦自去年底逐漸回溫，特別是1月下旬進入寒假及春節旺季，國人最喜愛的東北亞航線平均載客率均達9成以上。

華航1月營收為149.78億元，為2022年以來最高，年增5.07％。其中，客運收入89.36億元，年增82.58億元，增幅1217.99％；貨運收入為52.77億元。

華航兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，在有效的增班布局下，營收成長幅度為最大；另外，東北亞日本航點增班、東南亞峴港及清邁開航，均挹注客運營收增加。

貨運部分，1月貨運市場延續保守氛圍，加上農曆新年期間工廠停工或減產，市場減班及削價，造成貨運營收下滑。面對目前貨量不穩、旅運需求回溫之際，華航將靈活運用客貨機運能，充分使用客機腹艙載運貨物，搭配運量較大貨機妥善調度及規畫。

星宇航空1月營收為15.23億元，年增1295％。其中，客運營收為14億元，年增2407％。貨運營收為0.86億元，年增154％，預計春節過後貨運訂單將逐步恢復正常。

隨著赴日本旅遊人數漸增，星宇航空自2月起以A330neo廣體機投入東京每日兩班直飛營運，3月更以A350-900新機投入東京早班機營運，增強熱門航點運力，後市訂位量可望持續看俏。

星宇航空A350新機已於1月春節開始投入澳門及曼谷航線，短期內再引進第3架A350-900，擴大廣體機服務航線。