子公司國壽1月稅後虧損14.2億元，主要台幣勁揚導致匯兌損益波動較大所致。1月因美國通膨增速持續放緩，市場預期Fed升息循環有望邁向尾聲，激勵全球資本市場迎來反彈。然隨美元走貶、外資大舉匯入，推升台幣匯率單月大幅升值2.18％，對匯兌損益及獲利表現造成負面影響；但截至1月底，外匯價格變動準備金累計餘額逾410億元，有助吸收匯率波動，並提供外匯避險的彈性。

受惠近期股、債市回升，金融資產未實現狀況顯著改善，推升淨值比逾7％，RBC維持310％以上。

國泰世華銀行1月稅後淨利29.1億元，年成長4％。受惠於2022年央行數次升息、放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，1月淨利息收入年成長約3成；淨手續費收入雙位數成長，財富管理保險商品及有價證券手續費收入皆成長。截至1月底信用卡有效卡數年成長10％，近600萬張，維持市場第一。1月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為2058％。

國泰產險去年已提存防疫保單相關準備金，1月獲利回歸正常，單月稅後淨利1.4億元。在防疫保單方面，1月簽單賠款27.0億元，因去年12月已提存相關準備金93.8億元，故1月賠款由已提存相關準備金沖抵而不影響損益。

國泰證券1月稅後淨利0.75億元，年減24％，主因適逢農曆春節，交易天數減少，同時市場交易量萎縮。

國泰投信1月稅後淨利1.4億元。1月全球金融市場已在美國通膨趨緩、升息預期進入尾聲及疫像復甦的樂觀氣氛中上漲，國泰投信資產管理規模1.2兆元，穩居業界第一，各項業務穩定成長。