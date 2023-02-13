美而快是台股唯一網紅流量變現電商集團，公司電商事業體旗下商業品牌、網紅品牌與生活選物1月表現均維持穩健，其中以商業品牌的成長力度最為強勁，其中電商事業體營收2.61億元，年增22%，帶動1月合併營收創歷年同月新高。

美而快站穩電商領域後，朝虛實整合布局，希望藉由線下開設店面，將為消費者的參與、品牌形象的建設及取貨流程提供更多的機會，旗下PAZZO首家實體形象概念店自去年9月開幕以來，不僅營業成效亮眼，亦為消費者創造線下獨有的穿搭體驗，提升對品牌的好感度，挹注品牌業績表現，美而快表示，線下導線上的人流導流效果，尤其顯現在PAZZO的銷售業績表現上，PAZZO自開設實體形象概念店後，每月業績皆有明顯的成長，1月PAZZO業績表現更較以往純電商的平均業績成長60％，顯示OMO虛實整合的營運策略，確實能有效達成線上線下相互導流。

美而快表示，透過OMO虛實整合，可串連美而快集團所有平台的會員資料，精確的掌握不同消費者的需求，美而快憑藉數據分析歸納出風格、調性相符的集團旗下及外部品牌，將開設300-500坪數的「小型複合式商場」，提供消費者包含流行服飾、餐飲、美妝、生活美學等綜合性的消費服務，以滿足消費者的感性與理想需求，提升消費機率。集團預計今年開設5間複合式商場，第二家商場最慢可於7月開幕。

美而快今年將投入發展OMO虛實整合商業模式，仍是依循「網紅流量變現」的核心營運策略，能將網紅經濟的效益優勢極大化；商業品牌部份，仍有服飾新品的定期推出，及促銷活動並行，並積極拓展非服飾類商品，提升品牌營收表現；網紅品牌則持續將流量變現模式複製到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，增加集團在電商市場的深度與廣度，可望推動集團營運表現快速成長。