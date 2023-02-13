今天是國中小學的開學日，氣象專家吳德榮表示，下午起鋒面抵達，北部、東部轉雨，接著強冷空氣南下，晚上轉冷，明天至周四受強冷空氣影響，北台灣冷，中南部早晚冷，北部降至12、13度，平地最低溫降至8度左右，其中周二降雨明顯，中部以北有雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今（13日）上午各地晴朗穩定，西半部及金、馬有霧、影響能見度；下午起鋒面抵達，北、東轉有雨，強冷空氣接踵南下，氣溫驟降，晚轉冷。北部氣溫將從27降至12度，中部14至30度，南部16至32度，東部14至30度。

吳德榮說，明天（14日）西洋情人節，中部以北有局部雨，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈濕冷。周三、四（15、16日）北台灣冷，中南部早晚冷；周三西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率。此波強冷空氣台北測站可測到12、13度低溫，平地最低溫可降至8度左右，氣溫變化很大，應注意保暖。

吳德榮指出，周五白天起至周日（17至19日）冷空氣逐日減弱，氣溫回升；周五各地晴朗穩定；周六、周日西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。