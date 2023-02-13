When you get to sit next to LeBron 😲❤️ pic.twitter.com/0inUHXIzve — ESPN (@espn) February 12, 2023

湖人球星詹姆斯（LeBron James）因為右腳踝傷痠痛，在勇士對湖人的大戰休兵，穿著便服觀戰。場內一個有趣的鏡頭是詹姆斯從休息室出來，走到板凳區坐下，旁邊正好是一位年幼的女球迷，她摀著嘴不敢相信詹姆斯就坐在她旁邊，座位另一邊是她的哥哥，立刻拿起手機幫她和詹皇「合影」。

這場勇湖大戰，勇士主將柯瑞（Stephen Curry）也缺陣，但是詹姆斯意外跑出來坐在小球迷旁邊引起小小騷動。那是勇士主場，詹姆斯有注意到那位小球迷，但也沒說什麼。美媒ABC記者後來找到那位小球迷，她名叫蓋兒，今年12歲，她其實是詹姆斯的鐵粉，3個月前就求得這張門票，她本來是希望詹姆斯能在這場比賽打破聯盟得分紀錄，結果詹姆斯的進度「超前」在雷霆之戰就改寫了歷史。

Don’t be negative pic.twitter.com/e0WUGfSIu8 — Abdulmajid Tijjani Makarfi (@D_doctor_46) February 12, 2023

蓋兒表示，她本來很失望詹姆斯受傷，不確定他是否會隨隊前來，「然後我仔細一看，我的天哪，史上最偉大的籃球員就坐在我旁邊，我當場嚇呆了，這是我人生最棒的一刻。」雖然詹姆斯緊盯著比賽沒和她說話，蓋兒還是難掩興奮之情。這一小段影片在網路流傳，有人認為詹姆斯完全不搭理蓋兒也太過分，其實詹姆斯賽後有找蓋兒說話，並且與她拍攝合照，湖人終場以109比103擊敗地主勇士。