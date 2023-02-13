朱立倫被問「是2024對的人？」 柯志恩忍不住仰頭大笑

國民黨2024總統提名辦法，引發各界關注。黨主席朱立倫被問到相關問題，不斷強調「國民黨要提對的人、走對的路」，不料卻被現場媒體追問「你是對的人嗎？」一旁的國民黨智庫執行長柯志恩則仰頭大笑，引發現場騷動。此消息引熱議，網友們直呼柯反應可愛，也紛紛表達對朱參選總統的反對與擔憂。

朱立倫昨（12）日出席高雄市黨部新春團拜，指出現在最重要的目標是3月4日的南投立委補選，他與多位縣市長都去幫忙，未來所有黨內強棒首長都會去力挺，全黨一步一腳印，之後再來討論總統、立委人選。

至於是否會以協調式徵召誕生總統人選？朱立倫重申，總統、立委產生方式，待3月4日後再來討論，不管是總統還是立委，一定團結一致無私無我，努力勝選，因為「國民黨要提對的人、走對的路」。現場記者則立刻反問：「你是對的人嗎？」此話一出，讓旁邊的柯志恩立刻仰頭大笑，成意外插曲。

柯志恩的反應引發熱烈討論，網友湧入相關新聞連結留言：「柯志恩的反應超直白，一切盡在不言中」、「柯志恩真的好可愛唷！」「不用找了，對的人就在旁邊」、「這個黨就是各懷鬼胎，自私自利，濫用小人，卡來卡去吧」、「希望朱主席不要每次講話都像在猜燈謎，人民厭倦官腔官調了」。

不過，柯志恩後來有在臉書解釋，自己本來就常大笑，沒料到會成焦點甚至「入標」，直說：隨便啦。