土耳其與敘利亞6日發生強震，死傷人數持續攀升，台灣搜救隊派出兩批人員共計130人、5犬遠赴土國協助救援，並於12日從重災區撤離返台，預計15日下午抵達國門，同時捐出部分器材與物資供災區使用，喊話「只要你需要我們，我們立即就來！」

土耳其與敘利亞6日發生強震，死傷人數持續攀升，逾2.2萬人罹難，台灣搜救隊分別於6日、7日出動2批人員參與救援，第一梯次有40名救援人員、3隻搜救犬，第二梯次則派出90名搜救人員、2隻搜救犬，共計130人、5隻搜救犬。

台灣搜救隊10日耗時19.5個小時，救出一名受困女子，由於已過黃金救援72小時，消防署表示，台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，正式於當地時間2月12日上午進行撤離，預計14日晚間抵達伊斯坦堡機場，搭乘長榮航空專機，全隊將於台灣時間15日下午3時返抵國門。

台北市搜救隊也於臉書發文，稱搜救任務已結束，災區將進入全面開挖階段，為了持續協助土國當地的搜救隊伍，台灣搜救隊決定捐出物資給當地單位，包括土耳其災區志願翻譯者協會、土耳其災害應變管理署及土耳其搜救會。

北市搜救隊指出，盼望土耳其在台灣搜救隊返台後，依舊能順利執行救災作業，受災城市也能盡速復原重建，「只要你需要我們，我們立即就來！」