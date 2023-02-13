Three-time champion Danny Green is nearing an agreement with the Cleveland Cavaliers, his agent/attorney Raymond Brothers of @RocNationSports tells ESPN. The Cavs can offer Green significant opportunity to make an impact on a playoff team. pic.twitter.com/hU3zkDhWYG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 12, 2023

身為本季到現在還沒做出任何交易的兩支球隊之一，騎士還是完成「另類」交易了(另一支是公牛)！《ESPN》權威記者沃納洛斯基13日搶先爆料，剛被火箭買斷的「聖堂射手」丹尼格林，度過48小時澄清期之後就會馬上加盟騎士，合約內容是1年200萬美元。

35歲的丹尼格林本季受到傷痛所苦，只替灰熊出賽打了3場，平均拿下3.0分、1.3籃板，在上周交易截止日前夕被灰熊交易到火箭，火箭當然不想留下這名老將，連忙把他宣告買斷，沒想到他這麼快就找到新東家，還是目前高居東區第4的騎士。

沃神透露丹尼格林這麼快就宣告加盟騎士，關鍵在於騎士總管奧特曼與總教練比克斯塔夫兩人共同招募，畢竟手上擁有3枚總冠軍戒指的丹尼格林，可說是「3D」型球員代表，藉由他的三分外線與防守功力增強騎士的板凳陣容，更何況他也擁有領導能力。

有趣的是，在沃神搶先爆出丹尼格林即將跳槽騎士之後，丹尼格林也在社群媒體上寫，「都還沒有完成呢！」只能說丹尼格林即將跟騎士簽約消息洩漏速度太快了。